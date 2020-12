XALIMANEWS -Dans un rapport paru dans la presse, la commission d’enquête internationale pour le Mali accuse les groupes armés terroristes, la milice Dan Na Amssagou et l’armée malienne de crimes de guerre sur la période étudiée de janvier 2012 à janvier 2018. Dans ce rapport, 140 violations de droits de l’homme sont notées: massacres, meurtres, actes de torture et viols, renseigne Rfi. Des abus qui constituent des crimes de guerre selon la commission d’enquête et qui ont été commis par toutes les parties du conflit dans le nord et le centre du pays. Ainsi, l’armée serait coupable d’assassinat et d’acte de torture avec 16 civils qui ont été tués en septembre 2012 à Diabali. Selon les auteurs, ce rapport se veut être un outil pour d’éventuels procès nationaux ou internationaux.

