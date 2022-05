Bamako fustige les « insuffisances graves » de la coopération militaire, les « atteintes flagrantes » à la souveraineté nationale et de « multiples violations » de l’espace aérien malien. C’est la conséquence de deux semaines de passe d’armes autour de l’affaire de Gossi. Ce faux-charnier attribué aux militaires français dans un but de guerre informationnelle, selon Paris. Un acte dénoncé par la France le 21 avril, vidéo à l’appui, où l’on voit des hommes, probablement des miliciens de Wagner, en train d’enterrer des corps tout près du camp que la force Barkhane venait de rétrocéder aux Maliens. Ces accusations de duplicité ont agacé Bamako, qui a déploré une communication hostile à son armée, et accusé en retour la France d’espionnage et de violation de l’espace aérien.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy