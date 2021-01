L’ancien Premier ministre malien Modibo Keïta est décédé ce samedi, à l’âge de 78 ans. Un décès survenu au lendemain des obsèques de Soumaïla Cissé, une figure de l’opposition. Modibo Keïta avait été de janvier 2015 à avril 2017 le troisième chef de gouvernement d’Ibrahim Boubacar Keïta, et l’un des six Premiers ministres à servir sous ce dernier jusqu’à ce qu’il soit renversé par un putsch le 18 août 2020. D’avril 2014 jusqu’à sa nomination, il avait été le haut représentant du président pour les pourparlers de paix à Alger entre le gouvernement et les groupes rebelles du nord à dominante touarègue. Modibo Keïta avait déjà été Premier ministre de transition de mars à juin 2002 sous Alpha Oumar Konare. Cet instituteur, aura exercé de multiples fonctions au sein de l’administration et du gouvernement du Mali, comme ministre, ambassadeur et secrétaire général de la présidence.

