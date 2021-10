Pour le Commandant Maguèye Guèye, chef du Detgen 2, la médaille des Nations Unies que ses hommes et lui ont reçu est une fierté. « Cela traduit d’une part l’engagement sans réserve de notre pays au service de la paix et d’autre part, un gage de confiance et d’estime des instances régionales et internationales à l’endroit des armées sénégalaises » a-t-il commenté. A ses hommes, le commandant Guèye a souligné que cette décoration représente une responsabilité. « Au-delà de la simple indication d’un nouveau statut, il constituera pour nous une interpellation constante sur le sens à donner au terme servir » a encore indiqué l’officier supérieur du Detgen 2. Il a enfin remercié l’ensemble du personnel de la Mnusma dans la région pour son appui et ses efforts pour la paix au Mali.

