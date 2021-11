Les activités au Mali et dans la région de la société de mercenaires russes Wagner seront aussi touchées par des sanctions européennes à une date prochaine. « Cette société mène des actions de déstabilisation pour le compte d’autre. Et par ailleurs, se sert directement sur le pays et développe des actions de prédation ainsi que souvent des violations [des droits de l’homme]. Il y a une menace d’intervention au Mali, insiste Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Et l’Union européenne a décidé des sanctions contre la société Wagner : à la fois les membres de la société et les sociétés qui travaillent directement avec cette société Wagner. »

