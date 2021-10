Les autorités maliennes n’ont pas caché que la date de fin février 2022 prévue pour l’organisation des élections présidentielle et législatives pourrait être reportée. Le gouvernement malien maintient l’organisation d’assises nationales à Bamako fin décembre avant de rendre public un calendrier électoral. Autre préoccupation des diplomates onusiens en visite de terrain : « Comme dans beaucoup de crises de ce type, la réponse sécuritaire est évidemment nécessaire, mais n’est pas suffisante. Et la priorité doit certainement être de part et d’autre de relancer une véritable dynamique politique et de ramener la paix partout dans le territoire », estime Nicolas de Rivière, ambassadeur de France à l’ONU. Un compte rendu de la visite sera fait au Conseil de sécurité des Nations unies, qui avisera.

