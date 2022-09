Abordant les relations entre la Russie et le Mali, Vladimir Poutine a salué l’attitude des dirigeants maliens pour l’édification de partenariats stratégiques à long terme et le développement de liens mutuellement bénéfiques. « Au cours d’une longue conversation téléphonique en août avec le président de la transition [Assimi] Goïta, nous sommes convenus de poursuivre les efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme international et l’extrémisme religieux », a déclaré le dirigeant russe, assurant que Moscou continuerait de fournir au peuple malien le soutien nécessaire, y compris la fourniture de denrées alimentaires essentielles, d’engrais et de produits manufacturés.

