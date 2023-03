XALIMANEWS: L’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des U20, Malick Daf, a salué, lundi, « la belle victoire » de ses joueurs’’ et a assuré qu’il restait ‘’déterminé’’ à atteindre son objectif de « gagner le trophée » de la coupe d’Afrique des nations de la catégorie.

« C’est une belle victoire contre une belle équipe tunisienne. Comme je l’avais dit au premier jour, mon objectif est de gagner le trophée. Il y avait des objectifs intermédiaires, la qualification en Coupe du monde et c’est fait. Et il y a le trophée qui est devant nous », a-t-il réagi en conférence de presse d’après match.

« Pape Demba Diop a marqué un but d’anthologie sur 30 mètres. Puis après le but, nous avons continué à jouer et à presser haut. Et sur une erreur de la défense tunisienne, Lamine Camara a suivi l’action et marqué », a analysé Daf. Après ce deuxième but, les Tunisiens se sont mis à ‘’attaquer’’, mais les Lions sont ‘’restés costauds et disciplinés’’ et sont ‘’partis à la mi-temps avec deux buts d’avance’’, a-t-il résumé.



« J’ai demandé à mes joueurs de continuer à presser haut pour marquer le troisième but et nous mettre à l’abri de ce match. Ce qu’ils ont fait. Ils ont marqué et nous avons essayé de gérer le reste du match », a-t-il déclaré.

Le Sénégal s’est qualifié pour sa quatrième finale de suite en Coupe d’Afrique des nations de la catégorie en s’imposant largement par 3 buts à 0 face à la Tunisie. Le gardien de but sénégalais Landing Badji, pas le moindre du monde inquiété, en deuxième période, a gardé ses cages inviolées, depuis le début de la CAN.



Les hommes de Malick Daf affronteront en finale le vainqueur du match entre le Nigeria et La Gambie.

La rencontre est prévue à 17 h GMT.