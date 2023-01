«Juridiquement, la lettre de l’article 27 de notre Charte fondamentale est on ne peut plus claire. Même si certains esprits malveillants veulent faire persister des doutes, ou pourrait recourir, le cas échéant, à l’esprit de l’article et faire ‘’éclairer la loi par l’histoire’’, comme le disait Montesquieu dans De l’esprit des lois. Politiquement et moralement, la thèse d’une possibilité d’une troisième candidate ne peut pas prospérer pour la bonne et simple et simple raison que le président Macky Sall et ses affidés ont déclaré, urbi et orbi, que le mandat de 2019 était leur second et dernier mandat. Alors, ils n’ont qu’à respecter leur parole, ‘’gor ca wàx ja’’ et préparer la passation de pouvoir pour laisser le Sénégalais élire leur président en 2024», a-t-il lancé.

