Malversations présumées à la Société générale Sénégal : Le préjudice passe de 1,9 à 3 milliards F CFA

XALIMANEWS-L’expert A.D, âgé de 52 ans et en service à la Société générale Sénégal (ex-Sgbs), a été placé en détention par le doyen des juges pour des accusations d' »escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux », portant sur un montant de 1.911.000.000 F CFA. Des vérifications supplémentaires menées par la banque ont révélé un préjudice final encore plus important.

D’après les informations rapportées par Libération, près de 3 milliards de F CFA auraient été détournés de la banque depuis 2013, année à laquelle l’expert a commencé ses virements frauduleux.

La question centrale demeure de savoir si A.D, qui conteste avoir détourné 400 millions de F CFA, a agi seul. Le journal souligne que cela pourrait expliquer la décision du doyen des juges de mandater une délégation judiciaire pour approfondir les investigations.

Il est important de noter qu’un premier audit interne de la banque avait identifié initialement huit virements frauduleux d’un montant total de 139,407 millions F CFA, effectués entre le 26 février 2024 et le 30 août 2024. Suite à des vérifications supplémentaires, le montant total des virements frauduleux a été révisé à 413, 021 millions F CFA, puis finalement à 1,911 milliards F CFA.