Sur requête de l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (Artp), le juge des référés a statué sur l’affaire Wari. Il a constaté la fin du bail liant l’Artp et la société Africa Technologies Sau (ex Wari technologies) avant d’ordonner son expulsion des lieux loués sis au 20 rue Amadou Assane Ndoye X Saint Michel à Dakar, renseigne nos confrères. Wari technologies et Wari travel doivent au total 39,6 millions de Fcfa à l’Artp qui compte recouvrer cette somme après avoir obtenu leur expulsion.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy