Mamadou Diop Decroix peut réconcilier et fédérer les Sénégalais, par sa culture d’Unité. Mamadou Diop Decroix est un homme de gauche convaincu. Il défend un modèle de développement économique et social juste et équitable, qui profite à tous les Sénégalais. Il s’oppose à la corruption et à l’autoritarisme. SiMamadou Diop Decroix est élu président, il s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :• Réformer l’économie pour créer des emplois et réduire la pauvreté• Investir dans l’éducation et la santé pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais• Lutter contre la corruption et l’autoritarisme pour garantir la démocratie et les droits humains

