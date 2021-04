Share on Twitter

Vous avez une plume toxique Mrs Kane car elle essaie de souiller la dignité, l’intégrité et le respect d’honnêtes citoyens. Pourquoi le sage de Touba ne devrait-il pas recevoir Assane Diouf et Clédor Sène ? Vous croyez être de plus bonne moralité qu’eux ?

Mrs Kane de tout ce qu’a créé Dieu, l’Homme est le plus estimé, ça c’est du Coran pas mes mots. Puisque le sage de Touba se réfère toujours au Coran et sait à quel point Dieu adore l’Homme, il n’éconduira personne de sa cour. La toxicité de votre plume devrait vous amener à savoir que chaque jour des personnalités réputées menteurs, voleurs et délinquants financiers sont reçues dans la cour du sage de Touba car lui ne voit en eux que des êtres humains chers en Dieu.

Mais Mrs Kane on vous comprend, vous et certains de vos pairs comme Madiambal Diagne qui avez des plumes […] qui déversent facilement leur encre pour peindre au noir d’honnêtes personnes dont le seul tort est d’être de vrais patriotes et tout cela pour la solde d’un président à la popularité en perpétuelle baisse et aux résultats insuffisants.

Dressez vos plumes […] qui souillent notre vivre ensemble et notre harmonie sociale. On a besoin de plumes qui incarnent le métier de couturière, qui aident à raffermir et tisser de beaux liens sociaux entre nous.

Savez vous Mr Kane combien de millions le sage de Touba a dépensés entre 2020 et 2021 dans des œuvres sociales sans distinction d’ethnie, de religion ou de confrérie ?

Savez vous combien de bombes sociales il a désamorcées ? Mrs Kane, Serigne Mountakha est le père de la nation. Oui Nation. Revoyez la signification de ce terme pour mieux appréhender le rôle de son chef.

Modou Aïssa Sèye, professeur d’Anglais à Kaffrine !