Mamadou Ibra Kane, journaliste et homme d’influence dans le paysage médiatique sénégalais, incarne une figure complexe et controversée. Déchiré entre son rôle de journaliste et ses aspirations militantes, il semble aujourd’hui perdu dans un tourbillon d’ambiguïtés. Ce qui faisait de lui une figure respectée de la profession est aujourd’hui obscurci par des sorties qui manquent cruellement d’objectivité. Loin de la rigueur du journalisme, il semble désormais davantage guider ses actions par des considérations partisanes que par une volonté d’informer de manière juste.

Est-ce la fin de la manne financière ?

Un autre facteur de cette dérive est la fermeture des robinets d’argent qui alimentaient son activité. Pendant des années, le journalisme sénégalais a été un secteur où les financements et les alliances politiques jouaient un rôle crucial. Mamadou Ibra Kane a sans doute profité de ces ressources pour mener à bien son travail de manipulation et renforcer son influence. Mais avec la diminution de ces financements et la fin de certains partenariats illégaux , il semble que le modèle économique de nombreux journalistes, dont lui-même, soit en crise. L’absence de cette « aide » financière pourrait expliquer son rapprochement avec des positions plus extrêmes et moins objectifs vis à vis de l’actuel régime.

Mamadou Ibra Kane incarne également un autre phénomène inquiétant : la fin du journalisme tel qu’on le connaît. Autrefois, la profession était guidée par des principes solides : la recherche de la vérité, l’éthique de l’investigation, la rigueur et l’objectivité. Aujourd’hui, le paysage médiatique semble de plus en plus envahi par des pratiques proches de la « prostitution de la plume », où certains journalistes prêtent leur plume à des fins politiques ou personnelles.

L’avenir du journalisme sénégalais semble être en pleine mutation. Les journalistes comme Mamadou Ibra Kane, autrefois emblématiques, devront s’adapter à une nouvelle réalité où la pression politique et les enjeux économiques redéfinissent les contours de la profession. Mais pour cela, ils devront faire un choix : celui de renouer avec les principes fondateurs du journalisme ou de se laisser emporter par la dérive d’un militantisme .

Mamadou Ibra Kane est à la croisée des chemins. L’homme qui autrefois incarnait l’équilibre entre le journalisme et le militantisme semble aujourd’hui perdre ses repères. Dans un contexte où les anciens modèles économiques et médiatiques s’effondrent, et où l’État sénégalais semble s’affirmer de plus en plus face à la presse corrompue , la question demeure : quelle direction prendra-t-il dans les années à venir ? Le choix qu’il fera influencera peut-être non seulement sa carrière, mais aussi l’avenir du journaliste et de sa crédibilité.



SALL MAMADOU OUMAR pastef