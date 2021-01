Poursuivant, Mamadou Lamine Diallo estime que la nouvelle loi sur l’état d’urgence et le couvre a été adopté à l’aveuglette par les députés qui, selon lui, ne se sont même pas préoccupés de la forme. «Tout d’abord, s’agissant de matière nouvelle, on se serait attendu que la Constitution soit modifiée pour y introduire ces matières nouvelles que sont la catastrophe sanitaire et la catastrophe naturelle, mais tout cela est très compliqué pour Macky Sall. Il aurait été plus avisé du reste de faire des projets de loi séparés s’agissant de matière tout à fait différente, à savoir l’urgence sanitaire dénommée ici par paresse intellectuelle catastrophe sanitaire et la catastrophe naturelle. Face à une Assemblée nationale à genou, il peut se permettre n’importe quoi. C’est ce qu’il fait », martèle le député qui ne ménage pas ses collègues. Pour lui, ce projet de loi, « en réalité vise dans le fond à empêcher l’Assemblée nationale de pouvoir se réunir après douze jours d’État d‘urgence décrété par le Président de la République pour apprécier la situation, évaluer effectivement les difficultés nées de l’État d’urgence, qui faut-il le rappeler est une suspension des libertés des populations».

