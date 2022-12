En effet, selon Mamadou Lamine THIAM, en tant que démocrate, seule la vérité des urnes est essentielle et non que Macky SALL pose sa candidature en 2024. « Pour moi, la question la question la plus essentielle, c’est comment aller vers le combat des élections de 2024. Les Sénégalais doivent tirer des leçons de ce qu’on a vécu en 2012. Le verdict se trouve dans les urnes. Une candidature du président Macky SALL ne me gêne pas. Je suis démocrate. Je suis avec ce que la loi dira comme en 2012. On ne peut pas avoir été acteur des événements de 2012, c’est-à-dire avoir les postures que nous avons eussent 2012 et arriver en 2022 maintenant nous redire. Je me prépare à aller aux élections. Laissons le peuple en décider parce qu’il est souverain », déclare le chef de file des députés de la coalition Wallu, invité de l’émission Jury du Dimanche.

