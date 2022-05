Et pourtant M. Diaz n’a pas hésité à mentir publiquement aux Sénégalais et à se servir des jeunes comme boucliers pour gagner en sympathie. Les Sénégalais, notamment certains jeunes, doivent avoir peur de cette personne qui, en plus d’être un homme violent, est un homme immature, cynique et qui n’est intéressé que par son ascension politique. Une opposition de comploteurs à dénoncer.

Coutumiers des faits, ces gens ont usé de leurs expédients favorits à savoir la manipulation et la victimisation. On peut tromper tout le monde un temps mais on ne trompe pas tout le monde tout le temps. Les sorties de M. Dethie Fall, mandataire national de YAW et celles de Saliou Sarr viennent contredire les allégations de M. Diaz. Finalement Dethie Fall accuse Saliou Sarr et ce dernier accuse à son tour Dethie. Le constat est donc que ni le BBY, ni la DGE ne sont associés à ce soi-disant « complot ».

