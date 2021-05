Avant de s’interroger sur le sérieux de ce nouveau «rebelle» au pouvoir en place : «Aliou Sow, leader d’un très mal famé mouvement, le MPD/Ligueey, ne peut nous dicter la voie à suivre .On ne peut pas jouir les largesses d’un pouvoir et se rebelle contre ce même pouvoir. Il est membre désigné et non élu au Haut Conseil pour les Collectivités Territoriales et Président de Commission. Aujourd’hui, s’il ne se retrouve plus dans la gouvernance du Président Macky, il doit rendre le tablier tout bonnement », argue le jeune apériste originaire de Bambey.

Mamadou Ndiaye, plus connu sous le nom de Ndiaye Bambey vient de porter l’estocade sur l’ancien ministre de la Jeunesse Aliou Sow et, sans aucun gant : «Nous ne cautions pas l’actuelle posture d’Aliou Sow. Celui qui se gargarise du titre de Professeur Agrégé d’Université ne fait aucunement honneur à cette profession. Il ne cesse, depuis un certain temps de critiquer sans raison valable le Président de la République son Excellence M.Macky Sall et son régime. Ce gars est vraiment d’une frappante malhonnêteté intellectuelle sinon comment comprendre ses diatribes envers son bienfaiteur le Président Sall», a fulminé Ndiaye Bambey.

