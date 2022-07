Une salle calme, avec de jeunes élèves «dans le silence» ! Une salle calme et silencieuse où «la réflexion peut se tenir». C’est avec ces mots que le ministre de l’Education nationale a ponctué son allocution. Sûrement, faisait-il référence au saccage d’une salle au lycée de Yoff. Mais, ce 7 juillet, l’ambiance a été tout autre. Avec les élèves et d’autres acteurs, il a été question d’échanges, afin de nourrir le document de propositions du Sénégal au sommet de l’Education prévu en septembre aux Etats-Unis. Au nom du Sénégal et au nom de l’Afrique, le Président Macky Sall y sera. Et en leur nom, il se prononcera. Avant cette rencontre mondiale, celle de ce 7 juillet est une occasion pour les différents acteurs de «s’exprimer sur la nécessité de transformer l’éducation dans le monde. C’est dire qu’au sortir de cette rencontre d’aujourd’hui, nous allons affiner la position, les demandes du pays et ses requêtes». En vue de remplir aux attentes du point 4 des Objectifs de développement durable (Odd). A savoir : «assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie», ainsi qu’on peut le lire dans les documents officiels de l’Onu. Le système des Nations unies a d’ailleurs été représenté à la Journée de consultations. New York, en septembre, sera une tribune, «un appel à l’endroit de tous les Etats de renouveler les engagements pour la réalisation entière des objectifs de développement allant dans le sens de l’accès à une éducation de qualité», a déclaré Silvia Danailov, au nom du système des Nations unies. A l’en croire, le pays de la Téranga est un bon répondant. «On se rend compte qu’ici au Sénégal, l’appel a été vraiment pris au sérieux. Le gouvernement du Sénégal, sous le leadership du ministre de l’Education, mais aussi de tous les ministères qui participent, se réunit pour continuer le dialogue.» L’oc­casion de faire un état de lieux, et de faire des propositions en phase avec les objectifs déclinés plus haut.

