Concernant le régime indemnitaire, dit-il, il a été déréglé depuis des années et concerne tous les fonctionnaires, qu’ils soient enseignants ou non. «Cette question va au-delà et le ministère a fait ses études, des cabinets ont été pris et on est en train de voir au niveau du gouvernement comment arriver à faire quelque chose qui est harmonisé. Mais qu’on ne regarde pas les problèmes là ils sont, mais qu’on regarde ce qui les a créés. Des indemnités ont été distribuées partout et des sommes très élevées. C’est pourquoi on a décidé d’harmoniser», ajoute-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy