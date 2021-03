« Le Cored est un tribunal qui est là pour rappeler à l’ordre tous les professionnels des médias qui participent à vulgariser des propos contraires à l’éthique. il doivent arrêter le buzz au profit d’un travail professionnel », rappelle Thior qui précise que « le Sénégal est un et indivisible et ce qu’il a écrit nous rappelle ce qui s’était passé en Côte d’Ivoire et c’est ce qui a été à l’origine des problèmes dans ce pays ». « On veut banaliser le discours ethnique au Sénégal et nous ne l’acceptons pas ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy