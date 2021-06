Mame Diarra Fam a expliqué devant ses collègues députés pourquoi l’opposition était contre l’adoption de la loi sur le terrorisme. « L’appellation terrorisme est à revoir, nous ne sommes pas des terroristes et tout le monde connaît ce qu’est un terroriste. Et sa définition change en fonction de vos humeurs, tantôt, ce sont des lutteurs qui n’ont pas de combat, tantôt, ce sont des forces occultes », a-t-elle dit à l’endroit du ministre de la Justice. Cette dernière de rassurer le ministre sur sa bonne foi: » proposez une autre loi afin de trouver une autre appellation et vous verrez que personne n’aime le terrorisme et je voterais cette loi si cette appellation était claire dans nos têtes ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy