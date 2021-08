Xalimanews- « Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour soulager nos compatriotes qui subissent dans leur quotidien les inondations », a affirmé coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar à travers un communiqué ce mardi. Dans son discours, le Directeur General de l’ASPT d’indiqué « Il faut dire que le chef de l’Etat, son Excellence M. Macky Sall, a très tôt compris le caractère multisectoriel et complexe du phénomène, en lançant un plan décennal doté de moyens conséquents suivant une approche technique validée par les services spécialisés », avant de rappeler, « un programme d’un montant global qui s’élève à 766 988 450 362 avec trois facteurs principaux : Aménagement du territoire mis en oeuvre par l’ANAT, Restructuration urbaine et relogement par le ministère de l’Urbanisme et de la Restructuration des zones d’inondation, la Gestion des eaux pluviales avec l’hydraulique et l’assainissement » Il poursuit, « dans ce cadre, plusieurs ouvrages de dragage, de drainage, des bassins de rétention, des canaux d’évacuation, plusieurs points névralgiques sortis des eaux, les efforts louables de l’Etat ont permis dans plusieurs contrées du pays de conjuguer le phénomène au passé ». « En conséquence, et même s’il est vrai que le mal persiste, il faut relever les résultats incontestables qui ont été obtenu à Grand yoff, à Ouest foire Maguilen senghor, à la Foire de Dakar, à Bambey, à Kaffrine, à Touba centre, à Pikine, à Guédiawaye, Medina Gounass, à la cité Soleil, à Dalifort et bien d’autres localités du pays », ajouté Pape Mawa Diouf.

