Le maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, et ses camardes des FDS-Les Guelwaars refusent de tourner la page de l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Ce malgré la condamnation, le jeudi 30 mars dernier, du leader de Pastef, Ousmane Sonko, à une peine de deux (2) mois de prison avec sursis assortie de 200 millions de FCFA de dommages et intérêts, dans le cadre du procès pour diffamation l’opposant à Mame Mbaye Niang, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, alors chargé d’exécuter le projet Prodac et la gestion des 29 milliards de ce programme. Les FDS-Les Guelwaars «réclament toujours la lumière sur l’affaire PRODAC».

