Comme justificatifs de ce refus des restrictions par les populations, à majorité dans le secteur de l’informel, il dira que c’est «parce que si vous prenez mon parent qui habite à Diaré Yaksaw, Diaré Peul ou Keur Aly, qui vit simplement par ce qu’il tire des Loumas de Pékess et de Thilmakha, vous lui dites qu’il n’y a plus de Louma. Il ne vit plus. Parce que, c’est à l’occasion de ces Loumas qu’il va vendre sa chèvre pour acheter de quoi consommer». Comme solution, il exhorte les populations à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières pour lutter contre cette forte propagation de la pandémie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy