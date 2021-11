Il faut qu’il y ait alternativement 1 homme et 1 femme ou inversement 1 femme et 1 homme. Les femmes doivent être en position d’éligibilité, et non derrière. Toute liste qui met 50% d’hommes d’abord et 50% de femmes ensuite (derrière) est irrecevable. Le code électoral est très clair. La totalité des listes présentées par chaque parti, coalition de parti ou candidature indépendante doit être déclinée au prorata du nombre d’hommes et de femmes potentiellement éligibles.

