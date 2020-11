Xalimanews: La stratégie politique du président Sall semble bien fonctionner. Après les autres formations politiques, c’est au tour de la coalition Jotna d’éclater avec le retrait de Pastef les patriotes de Ousmane Sonko et la plateforme « Senegal Avenir Bunu Begg ». L’analyste politique Mandiaye Gaye trouve sue, pour remédier à celà, « c’est pas la peine de faire une coalition qui ne dure que le temps d’une rose. il faut des coalition sérieuses qui se fassent confiance sinon cela va à la perte du Sénégal ». Pour lui ce sont des gens qui ont les mêmes convictions qui peuvent s’associer et pas une coalition « soupe kandjia » comme Jotna. Les leaders politiques doivent faire dans la transparence et l’honnêteté, estime l’analyste politique. Mandiaye Gaye à l’opposition, « Quand on s’oppose, on s’oppose même si on est reçu 1000fois par le Président. » Dans la foulée, Mandiaye Gaye soutiendra: « Idrissa Seck n’est pas un exemple, rien ne me surprend venant de lui ».

Et pour ce qui concerne la recomposition de la famille libérale, il se dit optimiste et trouve que les libéraux peuvent former une opposition forte face à Macky, a t-il déclaré sur les ondes de la Sud Fm.