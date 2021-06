XALIMANEWS- Ce vendredi 25 Juin tel qu’appréhendé par la population risque de ne pas être une journée comme les autres. En effet des manifestations étaient attendues un peu partout dans l’ensemble du territoire spécialement dans la région de Dakar à cause du vote d’un projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénal à l’Assemblée nationale. L’université Cheikh Anta Diop de Dakar étant un point focal des manifestations, a été barricadée depuis hier soir. Une mesure qui n’a pas empêché des affrontements entre population estudiantine et forces de l’ordre. Nos confrères de Dakaractu informe qu’une forte mobilisation est notée devant le portail de ladite université. Des jets de pierres qui ont fait plusieurs blessés au niveau du pavillon A. Notre reporter sur place renseigne que l’ambulance de l’infirmerie fait des va et vient entre ce temple du savoir et l’hôpital Fann de Dakar.

