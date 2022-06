Alors que leur manifestation était réprimée par le pouvoir en place, Yewwi Askan Wi tente maintenant de diversifier ses formes de protestation. C’est dans cette logique qu’un appel à un concert de casserole a été initié par Ousmane Sonko leader de la coalition ce mercredi à partir de 20h pendant 10mn. Ainsi, les étudiants nous ont donné leurs points de vues par rapport à cette nouvelle stratégie de Yewwi.



10 minute de bruit pour protester contre le régime Macky Sall, Khady Diallo, étudiante en Master 1 au département de Géographie de l’UCAD affirme qu’elle a appris que c’est pas nouveau au Sénégal, « du temps de Diouf, l’opposition avec comme tête de fil Abdoulaye Wade avait fait usage à cette forme de protestation ». Elle indique « j’ai toujours dit que l’opposition devrait changer de stratégie car maintenant Macky donne l’ordre à nos FDS de tirer sur des manifestants et ils ont tellement manipulé la population au point que ce dernier croit que manifester égale à la mort. Ainsi à chaque fois on met les morts sur le dos de l’opposition, alors qu’on sait de manière objective que le véritable coupable c’est celui qui détient la police la gendarmerie et l’armée sous ses ordres ».

Du même avis, Sylvestine Mendy, étudiante en Master1 histoire à l’université cheikh ANTA Diop, pense que « c’est une nouvelle stratégie de protestation prise par le leader de Yewwi Askann Wi, pour permettre à ses partisans de manifester leurs colère et leurs désaccords face à la mauvaise gouvernance du régime en place ».



Par ailleurs, Lamine Sow, étuidant en Master 2 Sociologie à l’UGB renseigne qu’ « il faut impérativement définir le contexte dont cette décision émane. Il est relatif à deux choses différentes la première est politique et concerne les élections législatives, la décence académique m’exige à ne pas avancer là dessus. Et l’autre rend compte de la globalisation et de la magie du net (interconnexion des société). Ce qui fait que les nouveaux mouvements sociaux dont les partis politiques sont intégrants se définissent aujourd’hui par cette palette de répertoires diverses et multiples. Au Sénégal ce modèle n’est qu’une continuité d’un ensemble de répertoires déjà existants. D’autant que l’internet a permis de relayer ce moyen qui a fait ses preuves en Amérique latine, en France… Bref l’usage des bruits d’ustensiles comme moyen contestataire est une marque des nouveaux mouvements sociaux, que la fédération mouvement Kac Kac, YAW, entre autres forment aujourd’hui ». Il ajoute, « donc ce concert de casserole n’est qu’une façon pour l’opposition et certains sénégalais de se faire entendre au niveau politique et social ».

Par contre Houleymatou Ahmadou Mar, étudiante en Master 2 sociologie à l’Université Gaston Berger de Saint Louis ne partage pas le même avis, car pour elle « ce concert de casserole d’aujourd’hui prouve encore une fois l’incompétence de l’opposition à faire face au gouvernement avec des stratégies de combat dignes de ce nom », elle poursuit « également, ça montre que l’opposition est au bout de ses moyens ou stratégies, car se réclamant un adversaire du système elle est passée à « l’ambianceur » du peuple ».

Toutefois, la dame Mar croit que « l’opposition n’est pas dans l’improvisation, elle l’a bien planifié mais malheureusement, ça ne va que semer discorde d’autant plus qu’il y’a des citoyens qui sont contre cette stratégie avançant l’idée selon laquelle que l’opposition n’a pas tenu en compte les malades qui sont dans les maisons ». Alors que Lamine affirme « par rapport à la planification il faut juste savoir que les nouveaux mouvements sociaux naissent et grandissent dans la spontanéité. Donc à la différence des mouvements ouvriers ou de corporations qui sont dans la réaction, ils privilégient le dynamisme dans l’action à l’exemple des mouvements comme Black lives matter, les Gilets jaunes, etc ».

Quant à Sylvestine, pour elle « c’est improviser mais il est important à signaler qu’ Ousmane Sonko est un grand leader politique très futé qui maîtrise toutes formes de stratégies pour marquer son empreinte afin d’augmenter sa popularité. Sur ce, ce concert de casseroles et de klaxons constitue une très bonne stratégie pour attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale et mettre le Président Macky Sall face à ses responsabilités en voulant interdire toute forme de manifestation tout en sachant que le Sénégal est un Pays de droit ». Madame Mendy de continuer « je pense que c’est une forme de lutte très efficace du moment où on peut y participer sans problème majeur vu que ça nécessite pas forcément un déplacement ni beaucoup d’effort en outre ça ne dure que 10mn et la communication passera plus vite que toute autre protestation ». Diallo de son côté indique, « j’ai vu ça dans certains pays d’Amérique du Sud et en Chine récemment et cela avait fait du bruit dans le monde entier, c’est pourquoi je pense que la manifestation d’aujourd’hui aura un tollé dans les médias internationaux ». « C’est une nouvelle stratégie que l’on va tester aujourd’hui j’espère que l’on respectera les dix minutes et qu’il n y aura pas d’excès car nous on en fait toujours trop. J’ose espérer qu’aucun homme de tenue n’aura l’audace d’empêcher à qui que ce soit de faire du bruit ou des Klaxons jusqu’à tirer sur eux. Je me demande pourquoi l’opposition n’a pas proposé ça depuis le début quand on sait ce que ce président est capable », ajoute l’étudiante en géographie. Cependant, Houley ne croit pas à l’efficacité de cette nouvelle stratégie de l’opposition « elle ne semble guère efficace, elle est même insensée pour moi d’autant plus qu’il faut plus pour être entendu comme une grande manifestation, une grande mobilisation digne de ce nom », défend-t-elle . « Il peut être efficace dans la mesure où ce concert est anonyme. C’est à dire que les manifestants appartient à divers univers mais s’adressent à une autorité, celle du Président de la République. En outre le niveau du bruit déterminera ce soir la frustration ou pas des sénégalais », conclut Lamine Sow.

En somme, il ne reste que quelques minutes avant le début du concert, la participation des sénégalais sera évaluer afin de mieux analyser son efficacité.

Cheikh Ousmane Diallo