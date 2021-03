« Ce jeudi après-midi, le président Bougane Guèye Dany, leader de Gueum Sa Bopp s’est rendu chez les familles des victimes des émeutes de la semaine dernière, pour présenter ses condoléances et compatir avec eux dans cette douloureuse épreuve. Ainsi, il s’est rendu aux Parcelles assainies, à Cambéréne, Yeumbeul, Keur Massar et à la Médina », informe un communiqué de Gueum Sa Bopp reçu par Libération online. D’après la même source, « une enveloppe de 10 millions a été dégagée en direction des familles des victimes qui sont tombées lors des manifestations dans le cadre de la lutte pour la démocratie et l’état de droit. A noter aussi que le président de Gueum sa Bopp sera ce week-end à Bignona et Diaobé pour présenter ses condoléances aux familles. 13 martyrs ont été recensés lors des manifestations pour la défense de la démocratie au Sénégal », d’après le communiqué.

