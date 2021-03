Demba Ba, footballeur international sénégalais : Quelle tristesse que de voir mon pays de la Terranga, se déchirer ainsi. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et que la paix et la fraternité qui jusque-là nous ont toujours accompagnées puissent revenir au plus vite. Allah n’est pas inattentif à ce que font les injustes. N’en déplaisent au détracteurs. Je prie pour vous, prions pour tous au Sénégal et ne laissons pas quelconques bienfaits mondains nous détourner de ce qu’il a de plus valeureux. je vous aime mes chers frères et sœurs. »

