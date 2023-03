XALIMANEWS-Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, s’est exprimé sur la situation actuelle du pays, marquée par des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les partisans d’Ousmane Sonko. Il voulait menacer et mettre en garde les fauteurs de troubles.

« Celui qui cherche à déstabiliser le pays, je vous donne ma parole, nous trouvera sur son chemin. Ça je vous le dit clairement. Et, il sera sanctionné. L’Etat est là, il fera face. Rassurez-vous. La gendarmerie est composée d’hommes responsables qui font focus sur leur mission principale, c’est-à-dire, la protection des personnes et leurs biens. Et sur ce, l’Etat a pris toutes les mesures nécessaires », a-t-il déclaré.

Il s’exprimait lors de la conférence religieuse organisée par les épouses des officiers de la gendarmerie à la Caserne Samba Diéry Diallo de Dakar.

« S’ils pensent pouvoir faire tout ce qu’ils veulent dans ce pays, ils se trompent lourdement. La gendarmerie est là et va veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Je rassure tout le monde (…) tant que je suis-là, rien ne se passera dans le pays. On veut mériter nos salaires car nous sommes payés pour cela. Que chacun dorme en paix, il ne se passera rien. Personne ne troublera l’ordre public sans en subir les sanctions », dit-il.

Pour maintenir l’ordre, soutient-il, un certain nombre de mesures et de moyens ont été dégagés. « Vous ne les voyez pas tous, mais ils sont là pour faire face à la menace. Celui qui veut déstabiliser ce pays, sera détruit lui-même. Un point c’est tout. On va utiliser les moyens de l’Etat pour ça. Ne céder pas à la menace. Nous sommes payés pour faire le boulot et on le fera », prévient le chef de la gendarmerie.