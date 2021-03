Face à la tournure violente prise par une affaire civile pendante devant la justice et, consécutive à une plainte d’une citoyenne contre un autre citoyen, pour viol présumé, le Parti socialiste tire la sonnette d’alarme.

Le Parti socialiste appelle, à ce sujet, les organisations politiques et la Société civile, à plus de retenue, en évitant de prendre des postures de nature à susciter ou à encourager les actes notés, de violation de la loi, de défiance aux forces de sécurité, de vandalisme et de pillage organisés, depuis le 03 mars 2021.

Une telle situation, du reste, lourde de danger et préjudiciable à toute la population, surtout dans ce contexte de crise sanitaire aigüe, constitue une balafre sur le visage reluisant de la démocratie et enlaidit l’image que notre pays, le Sénégal, a toujours offerte à l’Afrique et au reste du monde.

Le Parti socialiste dénonce vigoureusement la situation insurrectionnelle judicieusement préparée, pour déstabiliser notre pays. Il condamne fermement, avec la dernière énergie, tous les actes de violence, de toutes natures, exercé, tant sur des biens publics et privés que sur des personnes innocentes.

Le parti socialiste déplore les morts d’hommes enregistrés et présente ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu’à toute la Nation.

Aussi, le Parti socialiste appelle tous nos compatriotes, soucieux des intérêts supérieurs de la Nation, à faire preuve de vigilance, afin d’éviter que la politisation outrancière de cette affaire judiciaire ne serve de prétexte facile à des forces obscures, pour déstabiliser notre pays, en s’attaquant, par manifestants interposés, à la justice et, plus particulièrement, à des symboles de la République.

A cet égard, le Parti socialiste exprime son soutien total aux forces de défense et de sécurité qui font tout pour ramener l’ordre et permettre la libre circulation des personnes et des biens, sur toute l’étendue du territoire national.

Fidèle aux valeurs qui fondent son existence et, attaché à la paix, à la stabilité de notre pays et à la démocratie, le Parti Socialiste lance un appel pressant à la sérénité et au calme et exhorte l’opinion nationale à toujours faire confiance à la justice, rempart contre le désordre et l’anarchie.

Le Parti Socialiste réaffirme son soutien indéfectible au Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, dans ces moments difficiles. Il encourage le gouvernement à prendre toutes les initiatives et les mesures appropriées qu’appelle cette situation qui vient compliquer une crise sanitaire déjà si éprouvante.

Le Parti socialiste salue le professionnalisme de la presse, en général, pour le traitement équilibré et responsable des informations dont elle fait preuve et marque sa solidarité avec le Quotidien national le ‘’Soleil’’ et le Groupe IGFM, à la suite des attaques perpétrées contre leurs locaux.

Le Parti socialiste appelle, par ailleurs, tous les Sénégalais, d’ici et de la diaspora, à faire bloc, pour barrer la route aux forces obscurantistes et déstabilisatrices qui s’attaquent à notre pays.

Le Parti Socialiste appelle vivement au respect scrupuleux des droits de l’homme et du citoyen, mais aussi à toutes les Institutions de la République, ainsi qu’à la paix et à la stabilité, conditions sine qua none, pour consolider les résultats déjà probants enregistrés par notre Pays, pour son développement inclusif, au bénéfice de tous et plus singulièrement de notre jeunesse.

Le Parti socialiste demeure enfin convaincu que grâce à son génie légendaire et son sens élevé du discernement, le peuple sénégalais sortira grandi de cette épreuve passagère qui contribuera sans nul doute, à fortifier davantage son unité et sa cohésion.

Vive la démocratie, Vive le Sénégal éternel, dans une Afrique libre.

Fait à Dakar le Vendredi 05 Mars 2021

Le Secrétaire général

Madame Aminata MBENGUE NDIAYE