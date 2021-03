XALIMANEWS: Les manifestations d’hier ont causé de nombreux blessés du cotés des Professionnels de l’information. Une situation regrettable selon le Synpics. De ce fait, le syndicat des Professionnels de l’information et de la Communication du Sénégal appelle à la prudence et demande au forces de l’ordre et aux autorités administratives de s’atteler à leur devoir qui est le maintien de l’ordre public et la protection de tous.(Document)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy