» Au Sénégal pour les besoins de ses vacances annuelles, l’international de basket-ball et président de la Fondation Gorgui Dieng, fait l’objet d’accusations mensongères et abjectes de la part de l’activiste Tounkara établi aux États Unis. Monsieur Tounkara accuse le joueur de basket de participer à des actions de recrutement de gros bras dans un contexte de troubles au Sénégal. Gorgui Sy Dieng, via ses avocats, à immédiatement informé la NBA qui prendra les mesures qu’il faut. Une procédure judiciaire sera ouverte dans les plus brefs délais, le procureur de la City où séjourne Monsieur Tounkara sera saisi par les avocats du joueur. Gorgui Sy Dieng informe que seul le bien-être de sa communauté nationale l’intéresse. C’est ce qui a prévalu à la création de la fondation qui s’active dans les domaines suivants : Education-Santé-Sport. Le joueur informe en surplus qu’il ne s’engage dans aucun conflit politique. Enfin il en appelle au retour à la paix civile au Sénégal. Vive le Sénégal ! « A communiqué la Fondation Gorgui Sy Dieng

