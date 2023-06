L’État de droit doit préserver la séparation des pouvoirs et favoriser le dialogue civil, contribuant ainsi à la cohésion sociale et au développement du pays. Ses principes sont valables partout et rien ne doit y déroger, plus encore dans un pays où l’exemplarité et la parole donnée dépassent la seule politique et où l’éthique influence toute la société.

