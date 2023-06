« La démocratie sénégalaise dérive dangereusement. Violentes atteintes aux libertés publiques, opposants muselés, brutalités policières, communications restreintes, et surtout tant de vies brisées…. honte aux autorités qui bafouent nos valeurs! Suivez et soutenez. » A tweeté Rokhaya Diallo, la journaliste de 44 ans, militante féministe et antiraciste, éditorialiste et réalisatrice. Cofondatrice de l’association Les Indivisibles

