« Lorsqu’on assure la fonction d’officier des armées, de la Gendarmerie ou de la Police Nationale, on doit s’abstenir catégoriquement de mentir pour couvrir des hommes politiques. Un officier quelque soit son appartenance (Police, Gendarmerie, Armée) a pour principale mission de sauvegarder l’intérêt supérieur de la nation, c’est-à-dire de servir exclusivement la patrie et non des individus. Dans notre contexte, un homme politique, fusse t’il Président de la République, se bat pour préserver les intérêts de ses alliés et de son parti politique. Or, un officier doit assurer la pérennité de la nation et l’équilibre entre les forces vives au sein d’un État. Lorsqu’il ne restera plus rien dans une République, les officiers de tout bord seront les derniers remparts de la cité, en garantissant le fonctionnement normal des institutions. Il faut toujours avoir à l’esprit cette formule qui dit que les hommes passent et les institutions restent. Ce type d’enquête étant très facile à élucider, un jour peut-être, quelqu’un ou des personnes répondront de tout ça devant une juridiction. Mes condoléances à la nation sénégalaise. Paix à l’âme des disparus. Dieu préserve le Sénégal . » A declaré le capitaine radié de la Gendarmerie nationale, Seydina Omar Touré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy