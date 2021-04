XALIMANEWS : La commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a coupé des têtes d’étudiants à l’issue de sa réunion de jeudi dernier. Selon l’As, la commission de discipline a examiné les dossiers de 14 étudiants impliqués dans les scènes de violences constatées les lundi 8 et mardi 9 février 2021 à la Faculté des Sciences et Techniques (FST). A l’issue des travaux, la commission présidée par le Recteur Ahmadou Aly Mbaye a relaxé quatre étudiants et réprimandé 03 autres. Mais la sentence a été plus lourde pour les sept autres étudiants restants. Ainsi 04 d’entre eux sont interdits d’inscription à l’Ucad pour une durée d’un an, deux sont interdits d’inscription à l’Ucad pour une durée de 2 ans et un interdit d’inscription à l’Ucad pour une durée de 5 ans. Outre ces sanctions, la commission de discipline a enjoint au Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) de retirer les avantages au Campus social de ces étudiants sanctionnés avec effet immédiat.

