XALIMANEWS- Alors que le Sénégal fait face ces derniers jours à ses pires manifestations, l’ancien ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall a, après observation des scènes de chaos qui secouent le pays, appelé au respect strict des droits des citoyens, à la garantie de la liberté d’expression et d’opinion, à la cessation immédiate de toutes les manœuvres liberticides et antidémocratiques, au respect de la loi et des institutions, au bon sens des forces de sécurité et de défense. Selon L’As, Thierno Alassane Sall appelle au calme dans le but d’éviter que le Sénégal ne devienne une poudrière au vu de la fragilité de notre démocratie ainsi que des crises multiformes qui agitent la sous-région.

