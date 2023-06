XALIMANEWS: En conférence de presse à leur siège hier, jeudi, les responsables du parti d’Ousmane Sonko, Pastef-Les Patriotes ont revu à la hausse le nombre de personnes décédées lors des dernières manifestations. Selon ainsi El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef, « Nos équipes ont recensé 26 décès et il y en a quatre qui ne sont pas encore identifiés ». S’adressant par ailleurs au gouvernement et plus précisément aux responsables de la mouvance présidentielle, El Malick Ndiaye prévient « qu’ils sachent que l’intimidation ne passera pas. Rien ne nous fera reculer. Notre seul souci, c’est l’instrumentalisation des forces de l’ordre et de défense contre la population qui semble ne plus respecter les FDS ; Ce qui est grave car ces comportements ont causé l’instabilité de certains pays car chacun décidant de se faire justice et gérer sa propre sécurité. C’est ce qui est grave car nous avons une police et une gendarmerie républicaine. Nous invitons les forces de l’ordre à mettre tous les nervis hors d’état de nuire parce qu’ils salissent leurs images auprès de la population ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy