« Depuis le 06 mai 2021, le peuple martyr de Palestine fait encore l’objet d’agressions inhumaines de l’Etat d’Israël. Des centaines de palestiniens innocents ont péri sous les bombes de la puissante armée israélienne.Des enfants, des femmes, de vielles personnes, succombent sous les raids de l’aviation de Tsahal et de ses tirs d’artillerie. Juifs et arabes citoyens de l’Etat d’Israël sont au bord de la guerre civile », selon le Frn.Decroix et Cie de poursuivre : « Comme à l’accoutumée, la communauté internationale et certains Etats appellent à la d’escalade, tout en ménageant l’Etat d’Israël, qui de façon honteuse et par l’entremise de son système judiciaire, poursuit sa politique de colonisation des territoires palestiniens. Des familles entières de palestiniens de Jérusalem Est sont ainsi chassées de leurs maisons de façon humiliante.Le Frn, «profondément meurtri par la souffrance du peuple palestinien, lance un appel aux belligérants pour un arrêt immédiat des hostilités qui ont fait des victimes du coté de toutes les parties au conflit » et demande «aux Usa et particulièrement au Président Joe Biden, d’user de toute son influence auprès de l’Etat d’Israël, pour une cessation des bombardements sur la bande de Gaza, et une reprise de négociations sérieuses avec l’Etat de Palestine, aux fins d’une solution définitive du conflit qui a duré longtemps ».Enfin, le Frn « lance un appel à toutes les populations du Sénégal, et leur demande de participer massivement à la manifestation de soutien au peuple palestinien, (ce) vendredi le 21 mai 2021 à 15 h à la place de la Nation ».

