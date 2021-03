Sur les multiples demandes d’aide lancées sur les réseaux sociaux au nom de son époux, Ndèye Ngom se veut clair. D’un air plus ferme, elle a informé à qui veut l’entendre que sa famille n’a pas besoin de quémander surtout que «son mari est un gendarme digne et d’un corps d’élite. Il n’a pas besoin non plus d’exposer sa fille dans les réseaux sociaux pour lui demander de dire quoi que ce soit».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy