Ousmane Sonko est victime d’un complot national et international politicien non pour ce dont ils l’accusent mais pour ce que Sonko représente. Et pour ce contre quoi lui et énormément de femmes, d’hommes, d’adultes et de jeunes résistent: le parasitisme de nos élus, le néocolonialisme, l’anti-démocratisme, le présidentialisme néocolonial, la balkanisation de l’Afrique…

