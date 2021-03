ADVERTISEMENT

Depuis la gifle du peuple infligée au régime de Macky SALL , le pouvoir en place prend dangereusement le raccourci de manipuler les sentiments ethniques à des fins politiques.

Les discours ethnocentriques qui circulent, œuvre de certains responsables de l’APR et de leurs soutiens , n’honorent pas notre pays et doivent être dénoncés avec la plus grande énergie.

C’est triste de voir la manipulation des sentiments ethniques devenir la nouvelle ressource stratégique de l’APR et ses affidés pour sauver un pouvoir en décadence .

Les propos De Aliou Dembourou Sow , Malick Sall , Abdou Karim SALL ont pour unique objectif d’exploiter les différences ethniques pour se débarrasser d’un adversaire politique qui risque de leur faire perdre le pouvoir.

Le Sénégal qui était souvent présenté comme la vitrine démocratique de l’Afrique pour n’avoir pas connu de conflit ethnique, voit sa stabilité menacée par des déclarations ethnicistes de personnes

parrainées par Macky SALL .

Pourtant le Président Macky SALL et ceux qui émettent ce discours savent que les guerres civiles et ethniques prennent souvent naissance à partir de la manipulation des ethnies, par les politiques en

Afrique. Le cas du Rwanda, du Congo- Brazzaville , de la RDC du Mali montrent que le tribalisme est source de chaos pour nos nations fragiles qui se trouvent dans un contexte sécuritaire sous régional instable .

Madiambal Diagne , un journaliste adepte de la provocation en rajoute sa couche pour tremper sa plume et tente vainement de semer la discrimination , la haine et à la violence dans cette campagne sournoise de manipulation des sentiments ethniques.

Au-delà de cette tentative de manipulation, Madiambal Diagne manque scrupuleusement de respect à nos forces de défense et de sécurité en déclarant »Des images de l’implication de personnes, identifiées comme des rebelles du MFDC, dans les violentes manifestations, sont disponibles au sein de nombreuses rédactions de médias. »

Comment dans un pays avec tous les renseignements ,des combattants du MFDC qui auraient pris part aux manifestations peuvent ils être identifiés dans des gares routières en train de rentrer sans être inquiétés ?

Madiambal Diagne en vulgaire menteur doit être interpellé par les autorités de ce pays et tous les organes de presse pour qu’il donne les preuves de ses allégations mensongères .

Les manifestations n’ont pas été seulement à Dakar mais dans tout le Sénégal et étaient l’expression d’un ras-le-bol généralisé de la population Sénégalaise .

De Dakar à Saint-Louis -Ziguinchor à Diaobe en passant par Louga -Tivaouane ,Mbacke.. , tout le Sénégal a manifesté et a démenti ceux qui défendaient que les citoyens Sénégalais sont passifs. Donc c’est insulter l’intelligence des sénégalais que de lier ces manifestations à un soutien ethnique .

Nous n’accepterons pas de tomber dans votre piège ,le peuple Sénégalais est assez mature pour ne pas avaliser votre basse entreprise de manipulation des sentiments ethniques.

Le mouvement »FOUTA TAMPI » en est une parfaite illustration. Macky SALL qui déclarait que Matam est son titre foncier a eu les yeux écarquillés en voyant le concert de huées avec les brassards rouges malgré son daltonisme .

Le Fouta terre de Thierno Souleymane Baal et de Elhadji Oumar Foutouyou Tall a démontré qu’il demeure une terre panafricaniste et de refus .

Nous sommes une nation composée de plusieurs ethnies et de différentes religions qui ont choisi de vivre ensemble.

Cheikh Anta DIOP dans NATIONS NEGRES ET CULTURE à la page 494 disait ceci :

«Le sang qui coule dans nos veines est un mélange de sang sérère, toucouleur, peul, laobé, congolais, sarakollé et sara … Dès lors, quel doit être le comportement d’un Africain conscient ? Il doit se dégager de tout préjugé ethnique et acquérir une nouvelle forme de fierté : la vanité d’être Wolof,

Toucouleur, Bambara, etc … doit faire place à la fierté d’être Africain, tant qu’il est vrai que ces cloisons ethniques n’existent que par notre ignorance.»

Les citoyens Sénégalais sont au-dessus des clivages ethniques et sont conscients qu’ils ont des ennemis en communs que sont les impérialistes néocoloniaux et leurs représentants nègres de maisons qui signent les contrats léonins de nos ressources .

Nous resterons unis et solidaires autour des valeurs et intérêts du Sénégal pour empêcher les ennemis de notre vivre ensemble d’arriver à leur sale besogne.