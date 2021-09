Le Grand magal de Touba approche à grand pas, mais la crainte des pèlerins et surtout des habitants demeure particulièrement cette année un cas. En effet, la peur du manque d’eau est dans toutes les têtes de la plus part des habitants de Touba. À deux jours du Magal, à Guédé Bousso, l’eau se fait rare et il n’y a aucune explication. Ainsi, un notable du quartier qui a préféré garder l’anonymat indique « nous avons vraiment peur de ne pas avoir de l’eau. On est à deux jours du Magal et aucune goutte d’eau ne sort des robinets depuis trois jours. Et même les camions citerne qui distribuaient de l’eau en période de Magal se font rare aussi. Vraiment nous commençons à nous inquiéter ». En effet, les camions citerne se font rare parce qu’au forage de Ndamatou, la queue pour l’approvisionnement est longue et les citernes ont du mal à faire plusieurs aller-retour pour approvisionner les quartiers. Donc , une situation compliquée pour les habitants de Touba qui doivent accueillir des milliers de pèlerins. Ils appellent ainsi les autorités à faire de leur maximum pour régler la situation avant le grand jour du Magal.

