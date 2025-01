Mansour Faye: “J’ai peur, pas pour moi…mais j’ai peur pour mon pays ”

XALIMANEWS: « J’ai peur ! Pas pour moi, puisque je ne connais pas la peur, mais j’ai peur pour mon pays ». Ces propos sont de Mansour Faye, beau-frère de l’ex-président.

Dans un texte paru ce mercredi 15 janvier, il a évoqué une chasse aux sorcières du Pastef vis-à-vis des cadres de l’ancien régime. Selon lui, le gouvernement d’Ousmane Sonko risque de mettre en péril la République sénégalaise, qui est le fruit de sacrifices.

« Nos gouvernants veulent trouver un prétexte a leur médiocrité et leur « échec avant l’heure » en tournant ce même peuple vers des incongruités mesquines mettant en cause des sénégalais qui n’ont commis d’autres fautes que de se battre et de donner un sens à leur vie. Demain le rouleau compresseur du régime Pastéfien, en accélération, va indubitablement, s’abattre sur des responsables ciblés de l’APR et ses alliés, suite à une commande faite par le « demi-dieu »: le pharaon de la Cité Keur Gorgui. Les courageux Hamat Suzanne CAMARA, Lat Diop, Moustapha Diakhaté et autres ne sont que les premières victimes. Farba Ngom et d’autres, sont dans le couloir, et certainement seront les prochaines victimes », l’ancien ministre et maire de Saint-Louis.

Selon Mansour Faye, l’objectif de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et consorts de tous les mener en prison, quel qu’en soit le prix. Toujours selon M. Faye, ce n’est que le signe d’un pouvoir qui « décline avant même de finir de prendre ses marques ».

« Ils ont tenté vainement de mettre en mal d’éminentes personnalités de ce pays aussi bien politiques que privées avec leurs populations par de fausses accusations malicieusement fabriquées de toutes pièces. Tout ça, rien que pour assouvir une soif de pouvoir, de revanche et de vengeance ! Quelles qu’en soient les conséquences, nous ferons face et nous vaincrons, parce que la vérité finit toujours par triompher !!! », conclut Mansour Faye.