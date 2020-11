La preuve, expliquent nos confrères, depuis 2012, le frère de la première dame n’occupe que des postes stratégiques. De délégué à la Protection sociale et à la solidarité nationale, au Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en passant par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi que le Département du Développement communautaire et de l’Equité sociale, partout où le maire de Saint-Louis passe, ça sent le fric à gogo.

