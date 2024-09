Matam : Ousmane Sonko annonce la fin de l’exportation du phosphate pour transformation à l’étranger

XALIMANEWS-Lors de son discours à Matam, dans le cadre de la 4e édition de la journée “Setal Sunu Reew”, le premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé que la transformation du phosphate de Matam, traditionnellement effectuée à l’étranger, se fera désormais au Sénégal.

Il a précisé qu’il n’était plus question d’exporter cette ressource minière pour en bénéficier uniquement à l’étranger.

C’est pourquoi, selon Ousmane Sonko, “le ministre du Commerce et de l’Industrie est au Maroc pour rencontrer le directeur de l’Office du phosphate” afin d’explorer les possibilités de créer de la plus-value. Cette démarche, à l’en croire, vise à permettre au Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour établir une unité industrielle de transformation du phosphate et générer des emplois.

Il a ajouté : “On a le phosphate qui a la plus bonne qualité à Matam. Mais l’option d’exploitation avant n’est pas la bonne. On le vendait pour le transformer à l’étranger. Nous avons choisi une autre option. Nous voulons désormais l’extraire et le transformer à Matam. Le Maroc n’a ni pétrole ni gaz mais grâce au phosphate et des compétences qu’il a acquis, il gagne beaucoup avec le phosphate. C’est ce que nous voulons faire.”

En outre, le Premier ministre a encouragé la jeunesse à soutenir le “Projet” tout au long de ses étapes. Il a souligné qu’il était essentiel de “ne plus élire un président et le laisser dérouler tout seul et attendre tout de lui, mais l’accompagner à décliner son programme.”