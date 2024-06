Marché gré-gré entre le ministère de la Santé et ACD à hauteur de 71 milliards de francs : la Cour suprême se prononcera le 13 juin

XALIMANEWS-L’affaire concernant le marché de gré à gré entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale et la société Afrique Conception Distribution (ACD), d’une valeur de 71 milliards de FCFA, approche de son dénouement. Prévu ce jeudi 13 juin, le verdict de la Cour suprême est attendu suite à la requête en annulation déposée par plusieurs sociétés concurrentes.

Le marché en question, financé par la banque allemande KFW, a pour objectif d’améliorer les infrastructures médicales au Sénégal. Il comprend notamment le renforcement des services d’imagerie médicale dans les hôpitaux, la construction et l’équipement de nouvelles structures telles que l’hôpital de Bakel et le Centre de diagnostic et d’imagerie du centre hospitalier régional de Fatick, ainsi que la fourniture de matériel médical, y compris des ambulances médicalisées.

Plusieurs entreprises spécialisées dans la vente de matériel médical, comme Afsi SA, Carrefour Médical et Technologies Services, remettent en question l’attribution exclusive du marché à ACD, invoquant des irrégularités. Elles estiment qu’un marché d’une telle envergure ne devrait pas être attribué sans appel d’offres compétitif, selon Les Échos.

Malgré le retrait de certaines sociétés ayant initialement déposé une requête en annulation, la procédure suit son cours. La Chambre administrative de la Cour suprême doit examiner le recours déposé.